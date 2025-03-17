Компания AMD представила результаты тестирования своих процессоров EPYC 5-го поколения, которые продемонстрировали значительное превосходство над чипами NVIDIA Grace и Intel Granite Rapids Xeon. Энергоэффективность новых процессоров достигает 2,75 раз.

AMD продолжает конкурировать на рынке серверных процессоров, представив новую линейку EPYC 5-го поколения. Эта серия нацелена на обеспечение высокой производительности и энергоэффективности для различных рабочих нагрузок, включая традиционные корпоративные приложения и задачи, связанные с искусственным интеллектом. В рамках недавней демонстрации компания показала, как ее новинки могут эффективно справляться с задачами, которые ранее считались прерогативой решений от Intel и NVIDIA.

Процессоры AMD EPYC 5-го поколения предлагают до 192 ядер на сокет. Это позволяет им эффективно обрабатывать не только традиционные нагрузки, но и масштабируемые задачи, связанные с ИИ. Применение новейшей памяти DDR5 критически важно для работы с большими объемами данных.

В ходе тестов AMD продемонстрировала, что ее процессоры обеспечивают энергоэффективность на уровне 2,75 раз выше, чем у NVIDIA Grace в конфигурациях с двумя сокетами. Это достижение стало возможным благодаря оптимизации архитектуры и улучшению технологий, позволяющих процессорам работать более эффективно при высоких нагрузках.

При сравнении с Intel Granite Rapids Xeon процессоры AMD также показали впечатляющие результаты. Например, в тестах на производительность базы данных MySQL EPYC 5 продемонстрировал на 2,17 раза лучшие результаты. В работе с видео кодеками, такими как FFmpeg VP9, AMD обеспечила на 2,90 раза большую пропускную способность.

Важно отметить, что высокая тактовая частота до 5 ГГц у EPYC 5-го поколения значительно превышает базовую частоту 3,1 ГГц NVIDIA Grace.

AMD также акцентировала внимание на том, что ее новые процессоры идеально подходят для кластеров с поддержкой графических процессоров. Они обеспечивают до 20% большую пропускную способность по сравнению с аналогичными решениями на базе x86, что делает их разумным выбором для крупных ИИ-операций.

С учетом всех этих факторов, процессоры EPYC 5-го поколения представляют собой серьезную угрозу для конкурентов. AMD нацелилась не только на традиционные серверные решения, но и активно развивает возможности для работы с ИИ.