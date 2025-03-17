Компания Doogee выпустила новый защищенный смартфон V Max Play, который сочетает в себе проектор, кемпинговый фонарь и аккумулятор на 22000 мАч.

Doogee, китайский производитель мобильных устройств, анонсировал выход защищенного смартфона V Max Play.

V Max Play оснащен встроенным светодиодным проектором с разрешением 480p и автофокусировкой. Это позволяет пользователям проецировать изображения и видео на любую поверхность. Кроме того, устройство имеет двойную систему кемпингового освещения с регулируемой подсветкой RGB.

Аккумулятор емкостью 22000 мАч обеспечивает долгую работу устройства, а поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт и обратной беспроводной зарядки на 15 Вт делает его практичным вариантом для длительных поездок. V Max Play работает на процессоре MediaTek 24M (MT7300), имеет 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, а также 6,78-дюймовый дисплей FHD+ с частотой обновления 120 Гц.

Камера смартфона включает основную 108 МП, широкоугольный макрообъектив на 8 МП, ночную камеру на 20 МП и фронтальную 32 МП. Устройство работает под управлением Android 14 и поддерживает функции на базе искусственного интеллекта, такие как автоматизация и редактирование медиа.

Смартфон оснащен защитой IP68 от воды и пыли, а также ударопрочной конструкцией.