Модель получит обновленный дизайн, гибридные технологии и спортивную версию GR с мощным двигателем.

В 2026 году на рынок выйдет 13-е поколение Toyota Corolla, согласно данным Carscoops. Это обновление включает не только новый дизайн, но и современные гибридные технологии, что делает модель более привлекательной для покупателей.

Новая Corolla будет доступна в трех кузовах: седан, хэтчбек и универсал. При этом, как показывает практика, доступность универсала может зависеть от региона, и в Северной Америке его могут не предложить. Дизайн автомобиля будет более агрессивным, вдохновленным последними моделями Toyota, такими как C-HR и Prius. Ожидается, что передняя часть Corolla будет иметь острую форму с фарами, напоминающими бумеранг, а кузов станет более скульптурным.

Сбоку новая Corolla будет иметь стеклянную крышу, что придаст автомобилю современный вид. Задние двери станут длиннее. Сзади появятся тонкие светодиодные фонари, более вертикальный задний люк и низкий бампер.

Интерьер нового поколения также претерпит изменения. Ожидается, что он будет заимствован у нового Prius, с акцентом на высококачественные материалы и современный дизайн. В центре консоли разместится 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, а цифровая приборная панель будет интегрирована в общий интерфейс. Стандартными функциями станут беспроводные Android Auto и Apple CarPlay, а также возможность беспроводной зарядки смартфонов.

Что касается силовых агрегатов, Toyota планирует предложить разнообразие двигателей, включая атмосферные и турбированные версии. Базовым станет 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, который в атмосферном варианте выдаст около 128 л.с. Турбированная версия может увеличить мощность до 178 л.с. Кроме того, рассматривается возможность создания подключаемого гибрида с двумя электродвигателями.

Спортивная версия GR Corolla также вызвала интерес. Есть слухи о том, что она может перейти на четырехцилиндровый турбированный двигатель мощностью до 400 л.с. Это станет значительным шагом вперед по сравнению с текущим трехцилиндровым агрегатом. Ожидается, что GR Corolla будет иметь механическую коробку передач.

Официальная презентация нового поколения Corolla запланирована на 2026 год, а продажи начнутся вскоре после этого.