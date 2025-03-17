Компания West Japan Railway Co. анонсировала строительство первой в мире железнодорожной станции, напечатанной на 3D-принтере.

В Японии стартует уникальный проект — строительство железнодорожной станции, полностью созданной с помощью 3D-печати. Станция Хацусима станет первой в своем роде и продемонстрирует, как современные технологии могут трансформировать традиционное строительство.

Станция Хацусима, расположенная на линии Кисей в префектуре Вакаяма, будет представлять собой одноэтажное бетонное здание высотой 2,6 метра, шириной 6,3 метра и глубиной 2,1 метра. Основная цель этого проекта заключается в том, чтобы предложить эффективное решение для замены устаревших зданий. Сборка новой станции начнется сразу после отправления последнего поезда 25 марта, и завершится всего за шесть часов.

Производством компонентов займется компания Serendix Inc., специализирующаяся на 3D-печати. Такой подход не только ускоряет процесс строительства, но и снижает затраты и трудозатраты. Более того, 3D-печать позволяет создавать более сложные формы, выходящие за рамки стандартных конструкций, что делает проект более гибким.

Выбор станции Хацусима связан с ее прибрежным расположением, что дает возможность оценить устойчивость здания к воздействию соленого воздуха. JR West также планирует изучить экономическую эффективность нового метода строительства.