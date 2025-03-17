Apple разработала iPhone 17 Air с концепцией «без портов», но правила Европейского Союза вынудили компанию отказаться от этого решения. В результате, массовая версия получит USB-C и более компактный экран.

Apple продолжает экспериментировать с дизайном своих устройств, и iPhone 17 Air стал очередным примером таких изменений. Первоначальные прототипы устройства не имели портов, однако требования ЕС внесли коррективы в эти планы.

Первоначально iPhone 17 Air разрабатывался как устройство без каких-либо портов, что наверняка вызвало бы множество обсуждений и споров. Однако, учитывая возможные последствия со стороны Европейского Союза, Apple решила не рисковать. В противном случае, компания могла бы столкнуться с запретом на продажу и крупными штрафами в ряде стран.

В итоге, iPhone 17 Air будет оснащен портом USB-C, что соответствует новым требованиям ЕС.

Кроме того, Apple тестировала два прототипа iPhone 17 Air, один из которых имел дисплей размером 6,9 дюйма. Однако для массового производства выбрана версия с экраном 6,6 дюйма. Хотя меньший размер экрана может показаться недостатком, он обеспечивает большую прочность устройства. Более крупный экран потенциально увеличивает риск изгиба, что стало проблемой для предыдущих моделей, таких как iPhone 6 и 6 Plus.

Apple стремится найти баланс между тонким дизайном и прочностью. В этом контексте, компания отказалась от сверхширокоугольной камеры, чтобы освободить место для более емкой батареи.