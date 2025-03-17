Apple анонсировала iPhone 17 Air, который займет место iPhone 16 Plus и предложит пользователям улучшенное время автономной работы. Ожидается, что цена на новое устройство составит от $899, что соответствует стоимости базовой модели iPhone 16 Plus.

С выходом iPhone 17 Air Apple делает шаг в сторону более тонкого дизайна и улучшенной автономности. Эта модель, как сообщается, станет заменой iPhone 16 Plus, предлагая пользователям новые функции, хотя и с некоторыми компромиссами.

iPhone 17 Air будет самым тонким устройством в линейке, но это может означать, что некоторые функции будут упрощены. Например, в отличие от своих предшественников, новая модель может не иметь сверхширокоугольной камеры.

По информации от Марка Гурмана, точная емкость аккумулятора пока не раскрыта, но ожидается, что iPhone 17 Air обеспечит более длительную работу по сравнению с базовой моделью. Ценовой диапазон устройства начинается от $899, что соответствует стоимости iPhone 16 Plus. В связи с этим возникает вопрос, сможет ли iPhone 17 Air затмить своего предшественника.

Модель будет оснащена модемом C1 5G. Гурман также упомянул, что выносливость нового устройства будет сопоставима с текущими моделями iPhone.

В дополнение к этому, Apple работает над программными оптимизациями, которые должны улучшить срок службы батареи. С добавлением нового чипа A19, который будет производиться по 3-нм техпроцессу, iPhone 17 Air может предложить значительные улучшения в производительности и энергоэффективности.