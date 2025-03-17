Faraday Future анонсировала создание Future AIHER, первой компании, занимающейся разработкой гибридных электроприводов с использованием искусственного интеллекта

Faraday Future (FF) объявила о запуске новой дочерней компании Future AIHER, которая сосредоточится на разработке гибридных электроприводов с использованием технологий искусственного интеллекта. Это событие произошло в рамках первого дня открытых дверей FF Open AI Day, где компания представила свои стратегические планы и технологии, которые могут изменить рынок электромобилей.

Future AIHER будет разрабатывать два основных продукта: систему Super AI Hybrid и систему расширения диапазона Super AI. Эти решения направлены на устранение недостатков существующих систем питания подключаемых гибридных электромобилей (PHEV). Текущие модели часто сталкиваются с проблемами, такими как медленная реакция на выходную мощность и высокая сложность внедрения интеллектуального вождения. Faraday Future намерена создать более эффективные и надежные системы, которые улучшат пользовательский опыт.

Компания планирует использовать синтез технологий «расширенный диапазон + гибрид» и «сильный расширенный диапазон, слабый гибрид». Это позволит ей устранить основные недостатки текущих гибридных автомобилей и занять лидирующие позиции в этой области. Команда Future AIHER активно разрабатывает концептуальные проекты и подает заявки на патенты.

На мероприятии Open AI Day обсуждали не только новые технологии, но и будущее искусственного интеллекта в автомобильной отрасли. Основатель FF Цзя Юэтинь и генеральный директор FX Global Макс Ма поделились своими видениями и планами. В ходе мероприятия также затронули вопросы автономного вождения и кадровых потребностей в сфере ИИ.

FF разделила свой план разработки ИИ-продукта на четыре этапа. Первый этап включает доступ к большим моделям и базовые функции голосового помощника. На втором этапе компания сосредоточится на улучшении мультимодального взаимодействия. Третий этап предполагает создание платформы AIOS и открытие API для разработки совместных приложений. Четвертый этап включает постоянную оптимизацию модели и расширение коммерческих приложений.

Faraday Future планирует ускорить запуск трех основных продуктов на базе искусственного интеллекта, которые будут интегрированы в будущие массовые модели FX. Это включает систему гибридной дополненной реальности Super AI (AIHER), интеллектуальный кузов кабины и открытую модель aiDriving. Инновации в области силовых агрегатов займут центральное место в будущих разработках компании.