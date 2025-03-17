На прошлой неделе в обсерватории Веры К. Рубин в Чили успешно установили телескоп Legacy Synoptic Survey Telescope (LSST) с цифровой камерой, обладающей 3,2 миллиарда пикселей. Установка этого устройства, весом около 3000 килограммов, завершает многолетний проект, начатый в 2003 году.

Установка крупнейшей в мире цифровой камеры в обсерватории Веры К. Рубин (в северной части Чили) стала важным этапом в астрономических исследованиях. Эта камера, обладающая 3,2 миллиарда пикселей, позволит получать изображения с беспрецедентной четкостью и глубиной. Проект LSST, задуманный более двух десятилетий назад, теперь готов к следующему этапу — проведению тестов и первым снимкам ночного неба.

Проект LSST стартовал в 2003 году, когда ученые начали разрабатывать концепцию нового телескопа. Камера LSST, завершенная в апреле прошлого года, состоит из 189 высококачественных ПЗС-датчиков, расположенных в 21 лотке. Эта конструкция обеспечивает возможность получать изображения с высокой разрешающей способностью. В сочетании с 8,4-метровыми зеркалами телескопа, камера будет делать снимки всего южного полушария.

Работа камеры не ограничивается только созданием красивых изображений. Исследователи планируют использовать полученные данные для глубокого анализа темной энергии и темной материи, что может привести к значительным открытиям в астрономии. Команда обсерватории уверена, что результаты их работы станут основой для новых научных исследований.

Скоро камера начнет делать первые снимки ночного неба. Каждое изображение будет настолько детализированным, что его можно будет использовать для отображения на стене из 400 телевизоров с разрешением 4K.