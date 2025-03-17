Согласно новому исследованию TrendForce, в 2024 году совокупный доход десяти крупнейших компаний по проектированию интегральных схем вырос на 49%, достигнув $249,8 млрд. Nvidia, как ведущий игрок на рынке, ожидает значительный рост выручки, связанный с ИИ.

Исследование, проведенное TrendForce, подчеркивает устойчивый рост в полупроводниковой отрасли, где на долю Nvidia приходится значительная часть рынка. В условиях растущего интереса к технологиям искусственного интеллекта, компании, занимающиеся разработкой интегральных схем, демонстрируют впечатляющие результаты, что свидетельствует о динамике сектора.

Согласно данным TrendForce, совокупный доход десяти крупнейших мировых компаний по проектированию интегральных схем в 2024 году составит около $249,8 миллиарда. Это рост на 49% по сравнению с предыдущим годом. В центре находится Nvidia, которая ожидает, что ее выручка вырастет на 125%, что значительно превышает показатели других производителей. В условиях, когда спрос на высокопроизводительные чипы для искусственного интеллекта продолжает расти, Nvidia занимает лидирующие позиции на рынке, обеспечивая более 50% от общего дохода первой десятки компаний.

Согласно прогнозам, в 2025 году новые технологии и модели, такие как DeepSeek, могут снизить порог входа в рынок ИИ, способствуя распространению решений на уровне конечных устройств. Устройства Edge AI становятся важным направлением для роста, так как они позволяют применять вычислительные мощности на местах, а не только в облачных сервисах.

Высокие капитальные затраты и сложные технологии, необходимые для производства чипов ИИ, создают высокие барьеры для входа на рынок, что приводит к олигополии среди ведущих компаний. Более 90% совокупного дохода десяти крупнейших компаний будет сосредоточено в руках пяти крупнейших игроков. Основные поставщики облачных услуг продолжают расширять свои серверные мощности, что также способствует росту доходов Nvidia, связанного с проектированием интегральных схем, который в 2024 году составит более $124,3 миллиарда.

Broadcom также получает выгоду от текущих трендов. Выручка её полупроводникового подразделения достигнет $30,644 миллиарда, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. Чипы для ИИ составляют более 30% ее доходов. Ожидается, что после некоторого спада в середине 2024 года, бизнес Broadcom в сфере беспроводной связи и серверного хранения данных восстановится в 2025 году.

AMD, занимая четвертое место, также демонстрирует рост, с выручкой в 25,785 миллиарда долларов США, что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом. Особенно сильный рост наблюдается на рынке серверных процессоров с увеличением до 94%. В 2025 году компания планирует сосредоточиться на рынках ИИ и HPC, продолжая сотрудничество с крупными игроками, такими как Dell и Microsoft.

Qualcomm и MediaTek также восстанавливаются после спада на рынке смартфонов. Qualcomm ожидает выручку в $34,857 миллиарда, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом. MediaTek, с выручкой в $16,519 миллиарда, увеличила свои продажи на 19%. Оба игрока нацелены на расширение присутствия в сегментах ИИ и 5G.

Анализируя оставшиеся компании в списке, можно отметить, что Realtek возвращается на седьмое место с доходом около $3,53 миллиарда, а Will Semiconductor получает $3,048 миллиарда, что на 21% больше по сравнению с предыдущим годом. MPS также демонстрирует рост, ожидая выручку в $2,207 миллиарда.