Китайская оборонная промышленность запускает разработку нового поколения плавающих БМП, которые должны заменить существующее семейство Type 05. Эти машины будут оснащены беспилотной башней и корпусом с акцентом на активной защите.

Пекин анонсировал разработку нового поколения плавающих боевых машин пехоты (БМП), которые призваны заменить устаревшее семейство Type 05. Эти машины, известные под номером 003, будут отличаться от своих предшественников отсутствием экипажа в башне и интеграцией современных сенсорных систем для обнаружения целей и активной защиты.

Новая амфибийная БМП 003, как сообщается, оснащена необитаемой башней, что позволяет значительно повысить уровень защиты экипажа. Вместо традиционной тяжелой брони, китайские инженеры делают акцент на активной защите, что более эффективно для легких транспортных средств. Это решение может быть связано с необходимостью снизить вес машины, что позволяет улучшить ее маневренность и гидродинамические характеристики.

Вооружение новой БМП включает 30-мм автоматическую пушку, аналогичную той, что используется в ZBD-05. Однако на данной модели отсутствует видимая установка для противотанковых управляемых ракет (ПТУР), что может свидетельствовать о переработке концепции вооружения. Изменения в конструкции, такие как скорректированное расстояние между опорными катками и модифицированный задний транцевый щиток, могут улучшить общую производительность машины на воде и суше.

Пекин также разрабатывает более крупный вариант Type 05 с измененным расстоянием между колесами и переработанным корпусом, с номером 005 на главном фото. Этот проект включает обновленную башню и с частично граненым каналом ствола, что предполагает улучшение огневой мощи. Поднебесная, похоже, планирует создать расширенное семейство амфибийных боевых машин, включая штурмовые танки и другие варианты поддержки.

Стратегия Китая может включать обеспечение превосходства в воздухе перед развертыванием новых БМП и амфибийных танков. Эти машины предназначены для высадки бронированных десантов и могут использоваться в различных операциях. Семейство плавающих боевых машин Type 05 было разработано в начале 2000-х годов для замены устаревшего Type 63A и удовлетворения потребностей НОАК в высокоскоростных машинах с повышенной огневой мощью.

С момента своего появления на вооружении в 2005 году, Type 05 зарекомендовал себя как ключевой элемент десантных сил Китая. Он оснащен обтекаемым корпусом и убирающейся системой подвески, что позволяет развивать скорость до 30 км/ч на воде. Дизельный двигатель мощностью 1500 л. с. обеспечивает отличные характеристики как на воде, так и на суше.

Конструкция из алюминиевого сплава делает машину легкой, но при этом она имеет ограниченную защиту от огня стрелкового оружия. Композитная броня усиливает ключевые области, такие как башня. Система управления огнем включает тепловизионные и лазерные дальномеры, что значительно улучшает эффективность обнаружения и поражения целей.