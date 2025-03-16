Samsung может отменить свой 1,4-нм производственный процесс. Это решение указывает на потенциальные проблемы в литейном бизнесе компании на фоне растущей конкуренции с TSMC.

Samsung, известная своим вкладом в полупроводниковую индустрию, сталкивается с новыми вызовами. По слухам, компания решила отменить 1,4-нм производственный процесс, что может свидетельствовать о трудностях в ее литейном бизнесе. Это решение совпадает с растущей конкуренцией со стороны TSMC, которая укрепила свои позиции на рынке.

Согласно последним сообщениям, TSMC заняла 67,1% рынка литейного производства в четвертом квартале 2024 года, оставив Samsung позади. Несмотря на определенный прогресс с 2-нм узлом GAA, слухи об отмене 1,4-нм процесса поднимают вопросы о стратегическом направлении компании. Один из источников утверждает, что причины такого решения не раскрыты. Это может означать, что Samsung либо испытывает трудности в литейном бизнесе, либо хочет сосредоточить усилия на улучшении текущих технологий.

Ситуация может быть связана с осознанием того, что 3-нм GAA имеет недостатки, что побуждает компанию не торопиться с переходом на более современные узлы. В этом контексте Samsung планирует увеличить выход своей 2-нм GAA технологии, которая должна обеспечить запуск флагманского SoC для Galaxy S26. Однако это требует значительных ресурсов и может объяснить, почему компания решила отложить 1,4-нм процесс.