Недавний анализ Grand Theft Auto V Enhanced Edition показал, что новые технологии могут предвосхищать возможности GTA VI. В частности, нагрузка на центральный процессор вызывает опасения по поводу производительности на базовых консолях.

Выпуск Grand Theft Auto V Enhanced Edition на ПК стал важным событием в игровой индустрии. Эксперты из Digital Foundry провели тщательный анализ новых функций, акцентируя внимание на том, как они могут повлиять на возможности ожидаемой GTA VI.

В Enhanced Edition GTA V реализована комплексная трассировка лучей, которая не только улучшает визуальные эффекты, но и предполагает использование этой технологии в следующей части игры. Digital Foundry отметила, что в отличие от других игр, где трассировка применяется ограниченно, в GTA V она охватывает все источники света. Это создает более реалистичное освещение и отражения, что требует значительных усилий со стороны разработчиков.

Однако, несмотря на впечатляющие визуальные улучшения, технология вызывает значительную нагрузку на центральный процессор. Эксперты отмечают, что даже при оптимизации производительности, такие как использование Ryzen 5 3600, система не может обеспечить стабильные 60 FPS при разрешении 1440p. Это поднимает вопрос о том, насколько эффективно GTA VI будет работать на базовых консолях, таких как PlayStation 4 и Xbox One.





Трейлер GTA VI также продемонстрировал использование аналогичных технологий, что вызывает опасения, что игра может ограничиться 30 FPS на этих платформах. Сравнение с другими играми, где трассировка лучей использовалась с ограничениями, подчеркивает, что Rockstar Games, вероятно, столкнется с аналогичными вызовами.

Таким образом, несмотря на прогресс в графических технологиях, остаются вопросы о том, как они будут адаптированы для разных платформ. Текущие данные предполагают, что игроки на базовых консолях могут столкнуться с ограничениями производительности, что может повлиять на их впечатления от игры.