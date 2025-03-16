SpaceX выразила недовольство по поводу высоких пошлин и сборов, которые препятствуют развитию их спутникового сервиса Starlink.

Недавнее письмо SpaceX к администрации президента Трампа поднимает важные вопросы о влиянии международной торговой политики на развитие спутникового интернета. В то время как Tesla также обсуждает высокие издержки, связанные с пошлинами, SpaceX акцентирует внимание на специфических барьерах, которые сказываются на ее работе за пределами США.

В своем обращении SpaceX указывает на ряд проблем, связанных с импортными пошлинами и лицензионными сборами, которые значительно увеличивают стоимость предоставления услуг Starlink в других странах. Компания утверждает, что эти финансовые нагрузки мешают ее способности конкурировать на глобальном уровне.

Ситуация усугубляется тем, что в большинстве стран, где работает Starlink, действуют устаревшие правила, которые требуют импорта терминалов в меньших объемах, чем это необходимо для эффективного развертывания сети. Это приводит к тому, что каждая единица оборудования облагается пошлинами, что в свою очередь увеличивает общие затраты. SpaceX подчеркивает, что в США нет аналогичных пошлин, что создает неравные условия для конкуренции.

Кроме того, компания Маска указывает на проблемы с совместным использованием спектра частот с местными операторами связи, что также ограничивает ее возможности. Эти барьеры, по мнению SpaceX, не только увеличивают стоимость услуг, но и мешают предоставлению более качественного интернета клиентам, которые нуждаются в спутниковой связи.