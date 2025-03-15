Китайская компания BYD анонсировала запуск новой платформы для электромобилей, которая обеспечит зарядку мощностью 1000 кВт. Это позволит полностью зарядить аккумулятор всего за 10 минут.

BYD, один из китайских производителей электромобилей, готовится к запуску своей новейшей технологии зарядки, которая может изменить рынок электромобилей. На мероприятии, запланированном на 17 марта в Шэньчжэне, компания представит платформу, способную обеспечить зарядку мощностью 1000 кВт.

Новое устройство зарядки BYD обещает значительно сократить время, необходимое для пополнения энергии в электромобилях. Согласно заявлению компании, зарядка аккумулятора емкостью 100 кВт•ч займет всего 10 минут, что сопоставимо с традиционной заправкой бензинового автомобиля. Это решение фактически удваивает мощность текущих зарядных станций Tesla, которые достигают 500 кВт.

BYD акцентирует внимание на том, что их новая платформа, названная «Super e-Platform», нацелена на устранение одной из главных проблем, связанных с использованием электромобилей — долгим временем зарядки. В социальных сетях появились слухи о том, что потенциально возможная зарядка может занять всего шесть минут, хотя такие утверждения пока не подтверждены.

На мероприятии также начнется предварительная продажа новых моделей, таких как седан Han L и внедорожник Tang L. Эти автомобили будут первыми, использующими новую платформу и технологии зарядки. Оба автомобиля обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Например, Han L разгоняется до 100 км/ч всего за 2,7 секунды, а Tang L — за 3,9 секунды.

Данная инициатива BYD может оказать серьезное влияние на рынок электромобилей, где большинство зарядных станций предлагают мощность от 200 до 400 кВт. А с выходом на рынок спортивного электромобиля под брендом Denza, компания планирует конкурировать с такими марками, как Porsche.