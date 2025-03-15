BYD, один из китайских производителей электромобилей, готовится к запуску своей новейшей технологии зарядки, которая может изменить рынок электромобилей. На мероприятии, запланированном на 17 марта в Шэньчжэне, компания представит платформу, способную обеспечить зарядку мощностью 1000 кВт.
Новое устройство зарядки BYD обещает значительно сократить время, необходимое для пополнения энергии в электромобилях. Согласно заявлению компании, зарядка аккумулятора емкостью 100 кВт•ч займет всего 10 минут, что сопоставимо с традиционной заправкой бензинового автомобиля. Это решение фактически удваивает мощность текущих зарядных станций Tesla, которые достигают 500 кВт.
BYD акцентирует внимание на том, что их новая платформа, названная «Super e-Platform», нацелена на устранение одной из главных проблем, связанных с использованием электромобилей — долгим временем зарядки. В социальных сетях появились слухи о том, что потенциально возможная зарядка может занять всего шесть минут, хотя такие утверждения пока не подтверждены.
На мероприятии также начнется предварительная продажа новых моделей, таких как седан Han L и внедорожник Tang L. Эти автомобили будут первыми, использующими новую платформу и технологии зарядки. Оба автомобиля обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Например, Han L разгоняется до 100 км/ч всего за 2,7 секунды, а Tang L — за 3,9 секунды.
Данная инициатива BYD может оказать серьезное влияние на рынок электромобилей, где большинство зарядных станций предлагают мощность от 200 до 400 кВт. А с выходом на рынок спортивного электромобиля под брендом Denza, компания планирует конкурировать с такими марками, как Porsche.