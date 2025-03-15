В 2023 году экспорт чипов Samsung в Китай значительно увеличился, составив 44,6 миллиарда долларов. Эта сумма превысила поставки в США, которые составили 42 миллиарда долларов.

Samsung Electronics зафиксировала заметный рост экспорта чипов в Китай в 2023 году, что подчеркивает изменение в приоритетах компании. Финансовый отчет показывает, что экспорт полупроводников в Китай увеличился на 53,9% по сравнению с предыдущим годом.

Общая сумма поставок в Китай достигла $44,6 миллиарда, что стало значительным достижением для южнокорейского гиганта. Это превышает экспорт в США, который составил $42 миллиарда за тот же период. Основные продукты, способствующие этому росту, включают LPDDR, флэш-память NAND и датчики изображения.

Причины такого всплеска интереса к чипам Samsung кроются в государственной программе Китая «Старое на новое», направленной на модернизацию технологий. Эта инициатива, финансируемая на сумму около 20 миллиардов долларов, способствует росту популярности высокотехнологичных устройств, что, в свою очередь, требует современных компонентов.

Samsung продолжает балансировать между рынками США и Китая, сохраняя нейтралитет в условиях геополитической напряженности. Ожидается, что в 2024 году объем торговли с Китаем продолжит расти. Нестабильность экономической политики США также заставляет компании рассматривать более предсказуемый китайский рынок как предпочтительный вариант для ведения бизнеса.