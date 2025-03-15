General Motors инициировал отзыв автомобилей, включая модели Cadillac и Chevrolet Camaro, из-за потенциальной проблемы с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. В некоторых случаях передние колеса могут заблокироваться во время движения, что создает серьезные риски для водителей.

Недавний отзыв General Motors касается значительного числа автомобилей, включая Cadillac CT4, CT5, CT6 и Chevrolet Camaro. Проблема связана с десятиступенчатой автоматической коробкой передач, в которой может изнашиваться клапан, что приводит к блокировке передних колес.

Как сообщает издание Сarscoops, по данным американской Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), зарегистрировано 115 случаев блокировки колес и одна авария, что вызывает серьезные опасения. Проблема была выявлена в сентябре 2024 года, когда владелец Cadillac CT5 сообщил о блокировке колес во время движения. Это привело к значительным повреждениям автомобиля, включая замену двигателя и переднего дифференциала.

GM знала о проблеме, но изначально считала, что она не представляет серьезной угрозы для управления автомобилем. Однако после инцидента было начато расследование, которое подтвердило наличие множества подобных случаев. Отзыв затронул 90 081 автомобиль, среди которых 50 147 единиц Camaro. Это число почти вдвое превышает количество отзываемых CT5.

В рамках отзыва дилеры обновят программное обеспечение модуля управления трансмиссией. Оно будет отслеживать износ клапана и предупреждать водителя о потенциальной блокировке колес. Если износ превысит допустимый уровень, трансмиссия будет ограничена пятой передачей, что должно предотвратить блокировку.

Хотя GM планирует уведомить владельцев о проблеме в апреле, многие пользователи уже выражают недовольство. Ожидание решения проблемы и временные меры вызывают беспокойство среди автовладельцев, которые крайне недовольны сложившейся ситуацией.