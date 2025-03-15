15 марта беспилотный транспортный самолет Yitong TP1000 совершил успешный первый полет в аэропорту Циндао Лайси. Этот дрон стал первым в своем классе, разработанным в Китае.

15 марта 2025 года в аэропорту Циндао Лайси состоялся первый полет нового беспилотного транспортного самолета Yitong TP1000. Этот дрон, весом 3,3 тонны, представляет собой шаг в развитии беспилотной авиации в Китае.

Полет продолжался 26 минут и прошел без каких-либо инцидентов. Устойчивость и управляемость дрона оказались на высоком уровне, что подтвердило надежность конструкции. TP1000, обладая грузоподъемностью в 1000 кг и запасом хода в 1000 км, значительно превосходит своего предшественника TP500.

Планируется, что данный беспилотный транспортный самолет будет использоваться для различных задач, включая транспортировку грузов и аварийно-спасательные операции. Он оснащен интеллектуальной системой сброса с воздуха, что делает его идеальным для ликвидации последствий стихийных бедствий.

Разработка TP1000 завершает линейку дронов Yitong и отвечает растущему спросу на беспилотные грузовые перевозки в Поднебесной.