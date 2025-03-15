Илон Маск сообщил о планах SpaceX отправить робота Optimus на Марс в 2026 году. Пилотируемая миссия может состояться в 2029 или 2031 году, в зависимости от успешности предыдущих запусков.

SpaceX, основанная Илон Маском в 2002 году, продолжает двигаться к своей цели — исследованию Марса. На недавней пресс-конференции он поделился планами по отправке робота Optimus на Красную планету в 2026 году.

Маск уверен, что успешное выполнение этой миссии откроет путь к пилотируемой высадке на Марс, которая может состояться в 2029 году, хотя более реалистичным сроком считается 2031 год. Несмотря на неудачи, такие как недавний восьмой испытательный полет Starship, команда SpaceX сохраняет оптимизм. Во время этого полета ракета столкнулась с проблемами, но Маск отметил, что это лишь небольшая неудача, так как сбой затронул только вторую ступень. Он подчеркнул, что компания приобрела ценный опыт, который поможет в будущих запусках.

Следующий Starship должен быть готов уже через 4-6 недель.