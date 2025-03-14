Первые продажи нового iPhone 16e превзошли показатели iPhone SE 3 на 60% в первые три дня. Однако общий прогноз Apple по продажам в Китае остается неутешительным.

Исследовательская компания IDC сообщила, что продажи нового iPhone 16e стартовали успешно, превысив показатели предыдущей модели SE 3. За первые три дня после запуска продажи нового устройства оказались на 60% выше, чем у его предшественника.

Несмотря на этот успех, Apple не ожидает значительного роста продаж в Китае, прогнозируя снижение на 2% в этом году. Набила Попал, старший директор IDC, отмечает, что конкуренция со стороны Android-брендов становится все более жесткой. Эти компании предлагают более конкурентоспособные модели, особенно с учетом политики субсидирования.

Цена iPhone 16e составляет 4499 юаней, что выше, чем у SE 3, который стоил 3499 юаней. Это создает дополнительные сложности для Apple в борьбе с недорогими Android-смартфонами. Кроме того, iPhone 16e имеет ряд ограничений, таких как экран с частотой 60 Гц и одна задняя камера, что снижает его привлекательность для потребителей.

Apple имеет две стратегии для привлечения пользователей с ограниченным бюджетом: запуск новых недорогих моделей и снижение цен на старые. Однако результаты этих подходов различаются. В то время как старые модели иногда показывают хорошие продажи, устройства SE и mini не достигли ожидаемых результатов. Выпуск iPhone 16e может быть попыткой Apple удовлетворить потребности ценочувствительных пользователей, но пока неясно, насколько успешной окажется эта стратегия.