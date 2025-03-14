Исследовательская компания IDC сообщила, что продажи нового iPhone 16e стартовали успешно, превысив показатели предыдущей модели SE 3. За первые три дня после запуска продажи нового устройства оказались на 60% выше, чем у его предшественника.
Несмотря на этот успех, Apple не ожидает значительного роста продаж в Китае, прогнозируя снижение на 2% в этом году. Набила Попал, старший директор IDC, отмечает, что конкуренция со стороны Android-брендов становится все более жесткой. Эти компании предлагают более конкурентоспособные модели, особенно с учетом политики субсидирования.
Цена iPhone 16e составляет 4499 юаней, что выше, чем у SE 3, который стоил 3499 юаней. Это создает дополнительные сложности для Apple в борьбе с недорогими Android-смартфонами. Кроме того, iPhone 16e имеет ряд ограничений, таких как экран с частотой 60 Гц и одна задняя камера, что снижает его привлекательность для потребителей.
Apple имеет две стратегии для привлечения пользователей с ограниченным бюджетом: запуск новых недорогих моделей и снижение цен на старые. Однако результаты этих подходов различаются. В то время как старые модели иногда показывают хорошие продажи, устройства SE и mini не достигли ожидаемых результатов. Выпуск iPhone 16e может быть попыткой Apple удовлетворить потребности ценочувствительных пользователей, но пока неясно, насколько успешной окажется эта стратегия.