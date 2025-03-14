Китай запускает квантовую спутниковую связь, которая обещает высокий уровень защиты информации. К 2027 году планируется создание глобальной сети, способной предотвратить взломы.

Китайская программа по разработке квантовой спутниковой связи достигла нового этапа, обеспечивая защиту данных на уровне, который невозможно взломать с помощью традиционных методов. Поднебесная планирует создать глобальную сеть, которая будет функционировать к 2027 году.

Спутниковая система использует квантовое распределение ключей и соединяет Пекин с Южной Африкой на расстоянии 12 800 км. Эта технология значительно усложняет задачу хакерам, особенно в контексте защиты национальной безопасности и финансовых данных. Инь Цзюань, профессор и один из ведущих разработчиков, представил результаты на заседании Всекитайского собрания народных представителей.

Квантовый спутник Mozi, запущенный в 2016 году, стал первым в мире устройством, которое продемонстрировало возможности безопасной передачи данных, включая успешный «квантовый звонок» на расстояние 7600 км. Новая демонстрация в Южном полушарии подтверждает эффективность системы и ее готовность к использованию.

Китай также нацелен на создание квантовой коммуникационной сети БРИКС, что позволит обеспечить безопасные каналы связи между ключевыми странами. В дополнение к спутникам, разрабатываются наземные станции, что усиливает возможности квантовой связи. Инь подчеркнул важность международного сотрудничества для продвижения квантовых технологий, несмотря на существующие геополитические вызовы.