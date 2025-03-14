Ученые разработали покрытие из нанопружин, которое улучшает характеристики литий-ионных аккумуляторов. Батареи сохраняют 78% емкости после 1000 зарядок, что делает их идеальными для электромобилей.

Новое исследование, проведенное американскими учеными в сотрудничестве со специалистами Samsung SDI и южнокорейских университетов, представило решение для повышения эффективности аккумуляторов. Это открытие может значительно повлиять на производство батарей для электромобилей, предлагая более высокую плотность энергии и долговечность.

Батареи для электромобилей часто сталкиваются с проблемами деградации из-за циклов зарядки и разрядки, что приводит к образованию трещин в активных материалах. Эти повреждения снижают производительность. Чтобы решить эту проблему, ученые внедрили многослойные углеродные нанотрубки на поверхность электродов. Эта технология помогает поглощать энергию деформации и предотвращает образование трещин, обеспечивая большую стабильность.

В итоге удалось достичь плотности энергии в 570 Вт•ч/кг и сохранить 78% емкости после 1000 циклов зарядки. Использование всего 0,5% по весу проводящего материала делает это решение экономически эффективным и легко интегрируемым в существующие производственные процессы. Это предоставляет возможности для быстрого массового производства.

Новая технология не только увеличивает долговечность аккумуляторов, но и может быть использована в других отраслях, где важна прочность материалов. Это решение отвечает на растущий спрос на устойчивые технологии и может ускорить переход к более эффективным электромобилям, что имеет значение для будущего устойчивой энергетики.