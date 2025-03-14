Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Новая технология увеличивает плотность энергии аккумуляторов до 570 Вт•ч/кг
Ученые разработали покрытие из нанопружин, которое улучшает характеристики литий-ионных аккумуляторов. Батареи сохраняют 78% емкости после 1000 зарядок, что делает их идеальными для электромобилей.

Новое исследование, проведенное американскими учеными в сотрудничестве со специалистами Samsung SDI и южнокорейских университетов, представило решение для повышения эффективности аккумуляторов. Это открытие может значительно повлиять на производство батарей для электромобилей, предлагая более высокую плотность энергии и долговечность.

Батареи для электромобилей часто сталкиваются с проблемами деградации из-за циклов зарядки и разрядки, что приводит к образованию трещин в активных материалах. Эти повреждения снижают производительность. Чтобы решить эту проблему, ученые внедрили многослойные углеродные нанотрубки на поверхность электродов. Эта технология помогает поглощать энергию деформации и предотвращает образование трещин, обеспечивая большую стабильность.

В итоге удалось достичь плотности энергии в 570 Вт•ч/кг и сохранить 78% емкости после 1000 циклов зарядки. Использование всего 0,5% по весу проводящего материала делает это решение экономически эффективным и легко интегрируемым в существующие производственные процессы. Это предоставляет возможности для быстрого массового производства.

Новая технология не только увеличивает долговечность аккумуляторов, но и может быть использована в других отраслях, где важна прочность материалов. Это решение отвечает на растущий спрос на устойчивые технологии и может ускорить переход к более эффективным электромобилям, что имеет значение для будущего устойчивой энергетики.

#электромобили #аккумуляторы #нанопружины
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы нашли объект в Млечном Пути, посылающий на Землю радиосигналы с частотой 125.5 минуты
2
В Иркутской области нашли подпольную майнинговую ферму в бывшем детском доме
6
Видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT подверглась резкой критике на Userbenchmark
27
В XDA разобрали 5 распространенных мифов о термопастах
4
Игровая производительность AMD Ryzen 9950X3D и 9800X3D в Windows 10 оказалась выше, чем в Windows 11
10
Сообщается о новом случае выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
6
Китай и Монголия совместно начали новый дорожный мегапроект
+
Пользователи процессоров AMD теперь могут запускать Android-игры с помощью Google Play Games
+
Появились сообщения о повреждении AMD Ryzen 7 9800X3D после активации EXPO на материнской плате MSI
48
TNI: Российский самолет-разведчик Ту-214Р способен находить объекты под землей
+
Lexus представляет новое поколение полностью электрического внедорожника RZ с запасом хода 500 км
+
Western Digital представила жесткий диск WD Red Pro на 26 ТБ — без черепичной записи
+
Baseus представила новейший Power Bank с встроенным кабелем и поддержкой быстрой зарядки
+
Тихоокеанскую дорогу продлят в северо-западном направлении вплоть до Енисея
1
Отслеживание кровяного давления может стать следующим новшеством новой модели Fitbit
+
Apple M3 Ultra на 30% быстрее Ryzen 9 9950X и Intel Core Ultra 9 285K в тесте Cinebench 2024
4
Мод для Batman: Arkham Knight позволяет играть за Росомаху из X-Men
+
Новый мод для GTA 5 Enhanced сделал игру еще более реалистичной
+
Honor 400 и 400 Pro оснастят OLED-дисплеями с меньшей диагональю по сравнению с предшественниками
+
Британия отказала Украине в поставках истребителя Typhoon T1, отправив 30 самолётов на запчасти
+

Популярные статьи

5 самых оптимальных и выгодных видеокарт в марте 2025 года и еще семь, которые покупать не стоит
70
Размышление о том, почему подсветка компьютера является необходимостью, а не модой
64
Сколько места на SSD нужно геймеру — твердотельный накопитель какой емкости покупать в 2025 году
33
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 4550 512Mb DDR3 - удвоение дна
21
Кто такой Лип-Бу Тан, и почему именно этот человек должен спасти идущую ко дну Intel
10
Microsoft готовит революцию с новыми консолями Xbox - разбираемся в последних утечках
9
Новый китайский истребитель шестого поколения «Белый император» не впечатлил ведущих экспертов
3
Пиратство в России, его истоки и способы борьбы с ним
35
Обзор портативной Bluetooth-колонки Tronsmart Mirtune S100
3
Игровая индустрия по-прежнему остается враждебной средой для многих женщин
9

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
19:29
Туповатые это ты похвалил.судя по нему,это уо дегенераты
Обзор игрового ноутбука MONSTER Tulpar T7 v20.3 и сравнение с MSI Alpha 15 A4DEK-011RU
Nvidia&Intel Hater
19:28
И снова наш вульвыч. любимым автором,криворуким ,как и он чумбалом
Обзор игрового ноутбука MONSTER Tulpar T7 v20.3 и сравнение с MSI Alpha 15 A4DEK-011RU
Nvidia&Intel Hater
19:27
Он его ронял раз 5,клеил,миксовал прокладки с термопастой и тп
Обзор игрового ноутбука MONSTER Tulpar T7 v20.3 и сравнение с MSI Alpha 15 A4DEK-011RU
Игривый
19:25
MONSTER Tulpar T7 v20.3 на основе Intel + NVIDIA оказался на порядок лучше, чем был MSI Alpha 15 на основе AMD
Обзор игрового ноутбука MONSTER Tulpar T7 v20.3 и сравнение с MSI Alpha 15 A4DEK-011RU
Игривый
19:25
А может и не выпустит топы. Это не точно.
MSI не будет производить видеокарты AMD Radeon RX серии 9000
Маэстро
19:24
Давай ты ещё пять часов подумаешь и без искажений истины ответишь, а этот укронацисткий бред будешь рассказывать Апшеронской макаке в бане.
Советник Трампа допустил возможность сохранения Россией контроля над новыми регионами
Alex-IT
19:20
Это точно, адаптировать что угодно можно при желании))
Пиратство в России, его истоки и способы борьбы с ним
Alexey B
19:18
Использовал разные - разницы не увидел (в пределах погрешностей). Способ нанесения значения не имеет если получен один и тот же результат. По п.3. - если крышка на ЦПУ большой площади, то толстый сло...
В XDA разобрали 5 распространенных мифов о термопастах
Геннадий Кузнецов
19:16
Тогда кто пыня, если он перед дурачком стелется?
Советник Трампа допустил возможность сохранения Россией контроля над новыми регионами
NuclearMissionJam
19:09
FPS! HDD! SSD! И конечно же SFM vs MMD
Размышление о том, почему подсветка компьютера является необходимостью, а не модой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем