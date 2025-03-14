Исследование, проведенное учеными Сколтеха и их французскими коллегами, изменяет представления о литий-ионных аккумуляторах. Новые данные указывают на возможность увеличения мощности на 30%.

Недавнее исследование, проведенное учеными из Сколтеха в сотрудничестве со специалистами из Франции, ставит под сомнение устаревшую теорию о деградации литий-ионных аккумуляторов. Это открытие может кардинально изменить подход к разработке более эффективных решений для хранения энергии.

Долгое время считалось, что образование молекул кислорода в катодах с высоким содержанием лития является причиной снижения их производительности. Однако новое исследование показало, что эта гипотеза, скорее всего, основана на ошибках в интерпретации данных, полученных с помощью рентгеновской спектроскопии. Ученые выяснили, что молекулы кислорода могли образовываться в результате самого процесса исследования.

Дмитрий Аксенов, доцент кафедры энергетики Сколтеха, отметил, что это открытие меняет подход к разработке катодов. Вместо того чтобы пытаться устранить образование кислорода, внимание теперь сосредоточено на стабилизации структурного кислорода, который остается в кристаллической структуре катода. Это может привести к созданию более мощных аккумуляторов, способных хранить на 30% больше энергии.



