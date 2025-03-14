OpenAI стремится получить неограниченный доступ к защищенным авторским правом материалам для обучения своих моделей. Компания обратилась за поддержкой к правительству США, чтобы преодолеть законодательные преграды.

OpenAI, разработчик популярных моделей искусственного интеллекта, стремится получить доступ к материалам, защищенным авторским правом, для обучения своих систем. Компания считает, что без этого шага она рискует отстать в гонке за лидерство в области ИИ, особенно в контексте конкуренции с Китаем.

В своих рекомендациях к правительству США OpenAI заявляет, что существующее законодательство мешает ей эффективно развивать искусственный интеллект. Компания утверждает, что, если ей не будет предоставлен доступ к защищенным данным, она окажется в невыгодном положении по сравнению с конкурентами. Например, DeepSeek, работающая в менее строгих правовых рамках, может получить преимущество в обучении своих моделей.

OpenAI направила свои предложения администрации Трампа, подчеркивая необходимость свободы действий для работы с авторскими материалами. По мнению компании, такие ограничения ставят под угрозу её способность конкурировать на мировом рынке. Более того, она утверждает, что если не будет достигнуто соглашение, «гонка за ИИ фактически окончена», и Америка потеряет свое лидерство.

Ситуация усугубляется тем, что другие страны, такие как те, что не имеют строгих законов об авторском праве, могут создать условия, при которых американские компании не смогут эффективно работать. OpenAI указывает на необходимость адаптации законодательства, чтобы избежать навязывания менее инновационных режимов.

Однако компания сталкивается с критикой со стороны творческих специалистов, которые выражают недовольство тем, что их работы используются для обучения ИИ без должной компенсации. Примеры таких конфликтов уже стали известны: The New York Times подала в суд на Microsoft и OpenAI за использование их новостных материалов.