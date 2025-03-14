Гусеничный вездеход ТМ-140, разработанный холдингом «Высокоточные комплексы», успешно прошел испытания в условиях Арктики. Машина преодолела более 2300 км при температурах до минус 45 градусов Цельсия в рамках учений МЧС России.

В ходе учений «Безопасная Арктика — 2025» гусеничный вездеход ТМ-140 продемонстрировал свои способности в сложных условиях и при -45°С. Этот снегоболотоход прошел значительные расстояния и подтвердил свою надежность и эффективность.

В экспедиции, включавшей 15 машин, ТМ-140 показал отличные результаты. Он способен перевозить грузы весом до 4 тонн и преодолевать водные преграды, а также подъемы с углом до 35 градусов. Эти характеристики делают его подходящим для различных задач, включая операции по спасению.

Маршрут проходил в прибрежной зоне Чукотского и Восточно-Сибирского морей. Участники экспедиции отмечают, что пересечение рек по льду представляет собой серьезную опасность, но ТМ-140 успешно справился с этой задачей. Водитель-испытатель Александр Леонтьев отметил, что машина легко проходила через снежные участки, буксировала застрявшую технику и доставляла грузы.

Ранее вездеход уже показывал свои возможности в сложных условиях, например, во время паводков в Кургане, где использовался для доставки товаров в удаленные населенные пункты и ликвидации последствий стихийных бедствий.