Microsoft пригласила участников программы Windows Insider протестировать обновленные версии Snipping Tool и Notepad. Новые функции включают возможность рисования и автоматического резюмирования текста с помощью ИИ.

Компания Microsoft анонсировала новые версии своих приложений Snipping Tool и Notepad, доступные для тестирования пользователям Windows Insider. Эти обновления принесут ряд интересных функций, которые призваны улучшить взаимодействие с программами и повысить их функциональность.

В Snipping Tool появилась функция "Рисовать и удерживать", позволяющая пользователям рисовать линии, стрелки и фигуры после создания скриншота. После завершения рисования достаточно лишь приостановить движение мыши или стилуса, и нарисованные элементы автоматически преобразуются в аккуратные фигуры. Посмотреть пример того, как выглядит данная функция можно здесь. Это значительно упростит процесс аннотирования изображений. Кроме того, разработчики улучшили функцию запуска протокола, что сделает создание скриншотов более гибким и безопасным.

Что касается Notepad, то в нем внедрили функцию резюмирования текста на основе генеративного ИИ. Пользователь может выделить текст, кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать опцию "Сформулировать резюме".

Также добавили меню "Недавние файлы", что упрощает доступ к недавно открытым документам. Если необходимо, эту функцию можно отключить в настройках.

Эти обновления по мнению Microsoft делают инструменты более удобными и современными, соответствующими требованиям пользователей.