Sony анонсировала свою новую технологию светодиодной подсветки RGB, которая появится в 2026 году. Она обеспечит пиковую яркость до 4000 нит и более точную цветопередачу по сравнению с Mini LED и QD-OLED.

Издание The ShortCut опубликовало сообщение в блоге, что Sony представила технологию светодиодной RGB-подсветки. Это решение призвано улучшить качество изображения в телевизорах, предлагая пользователям более яркие и насыщенные цвета без необходимости в дополнительных слоях квантовых точек.

Светодиодная подсветка RGB, которую Sony планирует запустить в 2026 году, отличается от традиционных белых светодиодов. Она подбирает цвета под каждый пиксель, что позволяет добиться более чистых оттенков, минимизировать утечку света и расширить углы обзора. Пиковая яркость новой технологии может достигать 4000 нит, что значительно превосходит показатели современных моделей.

Во время демонстрации прототипа было показано, что новая подсветка обеспечивает более качественный черный цвет и яркость, чем существующие модели, такие как Sony Bravia 9 Mini. Представители компании сообщили, что технология RGB не заменит Mini LED или QD-OLED, а станет дополнением к ним.

Ожидается, что первые продукты с этой технологией будут представлены на выставке CES 2026 в январе.