Это решение помогло компании создать игру, отвечающую современным требованиям и ожиданиям геймеров.

При создании ремейка Resident Evil 2 Capcom обратила внимание на активные фанатские инициативы, которые стремились обновить классическую игру 1998 года. Эти проекты стали своеобразным индикатором интереса сообщества к новой версии и послужили толчком для официальной разработки.

Несколько неофициальных проектов, появившихся до анонса ремейка, пытались адаптировать оригинал на современные движки с улучшенной графикой и механикой. Эти инициативы привлекли внимание игрового сообщества, что продемонстрировало Capcom наличие устойчивого спроса на обновленную версию. Вдохновленные этим, разработчики начали работать над созданием ремейка, который сочетал бы элементы оригинала с современными стандартами.

Ремейк Resident Evil 2, выпущенный в 2019 году, получил высокую оценку за сохранение атмосферы оригинала, при этом предложив игрокам улучшенный геймплей и сюжет. Игра быстро стала коммерчески успешной, что подтвердило правильность выбора Capcom прислушаться к мнению сообщества.