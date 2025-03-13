Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан в своем первом письме сотрудникам обозначил стратегию компании как «литейного завода мирового класса». Он выразил уверенность в том, что Intel может справиться с текущими вызовами и улучшить свою позицию на рынке.

Лип-Бу Тан, новый генеральный директор Intel, поделился своим видением будущего компании в первом письме к сотрудникам. Он акцентировал внимание на необходимости сплоченной работы команды и обозначил желание сделать Intel «литейным заводом мирового класса».

Тан согласился вступить в должность в сложный период для Intel. В 2024 году компания потеряла более половины своей рыночной стоимости из-за неудач в области искусственного интеллекта и приостановки дивидендов. В письме он подчеркнул, что хотя путь к изменениям будет тернистым, у Intel есть все необходимые ресурсы для достижения успеха. Он призвал сотрудников объединиться и направить усилия на выполнение поставленных задач.

Тем не менее, вопрос о возможном разделении литейного и проектного бизнесов остается актуальным. Ранее в конце 2024 года некоторые эксперты предполагали, что такое решение может помочь компании стабилизировать финансовые показатели. Однако бывшие со-генеральные директора, Мишель Джонстон Холтхаус и Дэвид Цинснер, не поддержали эту идею, подчеркивая важность связи между двумя направлениями.

В своем письме Тан отметил, что трудности побуждают его искать решения. Он видит в текущей ситуации «уникальную возможность» для трансформации Intel. Новый генеральный директор намерен сделать акцент на инженерных решениях и удовлетворении потребностей клиентов. Он считает, что это станет основой для достижения его видения «Новой Intel».

Тан вступает в должность в условиях растущей конкуренции со стороны TSMC, которая активно инвестирует в новые мощности в США.