Сергей Дубинин, бывший председатель Центробанка России, поделился мнением о том, как отмена санкций отразится на экономике страны. Он считает, что для реальных изменений необходимы более глубокие реформы.

Сергей Дубинин, экс-глава Центробанка России, высказал свои соображения по поводу потенциального влияния отмены санкций на экономику страны. Он отметил, что полное снятие ограничений с банковского сектора и разморозка активов Центрального банка могут создать положительные эффекты, но не стоит ожидать мгновенных результатов. Дубинин подчеркнул, что для реального улучшения ситуации необходимо провести фундаментальные изменения в экономической структуре.

Он также указал на то, что текущие неструктурные изменения не смогут существенно повлиять на экономический рост или инфляцию. По его мнению, колебания валютного курса будут зависеть от платежного баланса и движения капитала. Дубинин отметил, что пока не наблюдается никаких признаков глубоких изменений в экономике, которые могли бы привести к улучшению.

Ситуация на валютном рынке, по его словам, скорее будет характеризоваться снижением курса рубля.