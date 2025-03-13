Астрономы разгадали тайну повторяющихся радиосигналов, которые исходят из необычной двойной звездной системы, состоящей из белого и красного карликов.

Астрономы разгадали тайну повторяющихся радиосигналов, которые озадачивали ученых с момента их обнаружения. Эти сигналы, исходящие из двойной звездной системы ILTJ1101, представляют собой редкое явление. Исследование выявило, что сигналы возникают из-за взаимодействия магнитных полей двух звезд, ставя под сомнение ранее существовавшие представления о таких источниках.

Повторяющиеся радиосигналы, зафиксированные впервые в 2015 году, заинтересовали астрономов, когда их обнаружила Айрис де Рюйтер из Сиднейского университета. Она просматривала архивные данные, собранные радиотелескопом LOFAR, когда наткнулась на этот необычный сигнал. Со временем исследовательская команда обнаружила еще шесть импульсов, которые повторялись каждые два часа.

Сигналы, которые были зарегистрированы, имеют определенные сходства с быстрыми радиовсплесками (FRB), но отличаются по характеру и длительности. В отличие от FRB, которые длятся миллисекунды, эти сигналы могут продолжаться от нескольких секунд до минут.

Художественное изображение излучения от быстрого радиовсплеска, направляющегося к Земле. Разные цвета представляют разные длины волн света

Исследование показало, что источником радиосигналов является двойная система, состоящая из белого карлика и красного карлика, находящаяся на расстоянии примерно 1600 световых лет от Земли. Ученые провели дополнительные наблюдения с помощью обсерваторий Multi-Mirror Telescope (MMT) и Макдональда в Техасе, что позволило установить, что звезды вращаются друг вокруг друга с периодом 125,5 минут.

Астрономы использовали спектроскопические данные, чтобы проанализировать свет, исходящий от красного карлика. Это дало возможность определить, что звезда движется взад и вперед с тем же периодом, что и радиосигналы. Такой факт стал доказательством того, что красный карлик действительно находится в двойной системе с белым карликом.

Исследования также позволили установить массу невидимого компаньона, который, скорее всего, является белым карликом.

Астрономы планируют продолжить изучение высокоэнергетического ультрафиолетового излучения ILTJ1101. Это может помочь раскрыть больше информации о температуре белого карлика и его взаимодействии с красным. Де Рюйтер отметила, что работа с различными экспертами и методами наблюдения позволила команде собрать недостающие кусочки этой сложной головоломки.