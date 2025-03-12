Шведские ученые разработали новый метод 3D-печати, который позволяет создавать мягкие актуаторы, имитирующие функции настоящих мышц. Эти достижения создают перспективы применения в робототехнике, медицине и других сферах.

Устройства, известные как диэлектрические упругие актуаторы (ДЭА), используют слои силикона, которые сокращаются и расслабляются под действием электрического напряжения, напоминающего работу настоящих мышц.

Создание таких приводов требует особого подхода. Они состоят из взаимосвязанных слоев проводящих и непроводящих материалов. При подаче напряжения проводящие слои активируются, что приводит к сокращению, а при отключении — к расслаблению. Это свойство делает их схожими с биологическими мышцами. Однако, чтобы добиться этой функциональности, необходимо было решить множество задач, связанных с 3D-печатью.

Процесс печати сложен, так как материалы должны оставаться отдельными, но при этом соединяться. Специалисты из Лаборатории функциональных полимеров EMPA совместно с ETH Zurich разработали уникальную технологию, которая позволяет создавать такие структуры. Они использовали специальные чернила и сопла, позволяющие добиться необходимой гибкости и прочности.

Микроскопическое изображение напечатанного мышечного волокна демонстрирует его структуру

Эти мягкие актуаторы могут найти применение в различных областях. Например, в медицине они могут использоваться для создания протезов, которые будут более естественно взаимодействовать с пользователем. В робототехнике такие приводы могут заменить традиционные жесткие механизмы, обеспечивая большую гибкость и адаптивность.

Кроме того, разработка актуаторов является частью проекта Manufhaptics, целью которого является создание перчатки, способной имитировать сопротивление при захвате. Это позволит пользователям ощущать виртуальные объекты, что может значительно улучшить взаимодействие с виртуальной реальностью.



