Китайский стартап AgiBot выпустил гуманоидного робота Lingxi X2, который может выполнять различные домашние задачи и даже ездить на велосипеде.

Стартап AgiBot из Китая представил Lingxi X2 — гуманоидного робота, способного выполнять повседневные задачи и демонстрировать удивительные физические навыки. Высота модели составляет 1,3 метра, а вес — 33,8 килограмма. Lingxi X2 сочетает в себе передовые технологии искусственного интеллекта и робототехники, что позволяет ему действовать в различных условиях.

Lingxi X2 выделяется своей способностью к самостоятельной работе. Робот может выполнять такие задачи, как уборка, охрана и даже помощь в кухонных делах. Он способен взаимодействовать с окружающей средой, используя мультимодальную модель, которая реагирует на выражения лиц и интонации голосов. Это позволяет ему определять эмоциональные состояния людей и давать адекватные ответы.

Одна из уникальных особенностей X2 — его способность ездить на велосипеде и выполнять танцевальные движения. Благодаря интеграции современных сенсоров и алгоритмов, робот демонстрирует высокую ловкость и координацию. Например, он может легко маневрировать в ограниченных пространствах, что делает его полезным помощником в быту.

Важным аспектом работы Lingxi X2 является использование искусственного интеллекта Genie Operator-1 (GO-1). Эта модель позволяет роботу управлять объектами и выполнять задачи без предварительной подготовки. GO-1 обрабатывает информацию из различных источников, что улучшает принятие решений и адаптивность робота. Благодаря этому Lingxi X2 может выполнять базовые задачи, такие как наливание воды или пополнение запасов напитков, с высокой точностью.





AgiBot также акцентирует внимание на том, что Lingxi X2 может быть модифицирован для различных сфер, включая здравоохранение и образование. Это открывает новые возможности для применения гуманоидных роботов в различных областях. Кроме того, компания планирует продолжить исследование применения таких роботов в более широком круге сценариев.



