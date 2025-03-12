Генеральный директор IBM Арвинд Кришна высказал мнение о роли искусственного интеллекта в программировании. Он считает, что ИИ не сможет заменить программистов в ближайшем будущем, несмотря на его преимущества.

В интервью с TechCrunch Арвинд Кришна, генеральный директор IBM, обсудил текущее состояние и перспективы искусственного интеллекта в сфере программирования. Он выразил уверенность в том, что ИИ не станет универсальным решением для всех задач.

Кришна отметил, что, по его мнению, ИИ может генерировать лишь 20-30% кода, а не 90%, как предсказывает генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи. По его словам, некоторые простые задачи действительно могут быть автоматизированы, но в сложных областях ИИ часто оказывается неэффективным.

Он подчеркнул, что ИИ в первую очередь служит инструментом, который может повысить продуктивность программистов. Кришна привел пример: если эффективность работы возрастет на 30%, это не обязательно приведет к снижению общего объема кода. История показывает, что более производительные компании занимают большую долю рынка и способны разрабатывать больше продуктов.

Кришна также сравнил текущие опасения по поводу замены рабочих мест ИИ с теми, что возникали при введении калькуляторов и программ для редактирования изображений. Он признал, что вопросы интеллектуальной собственности, связанные с обучением ИИ, требуют решения, но считает, что ИИ — это инструмент, который может улучшить качество контента.

Несмотря на уверенность в значении ИИ, Кришна не ожидает, что он станет катализатором научных открытий. Он считает, что прорывы возможны только в области квантовых вычислений, в которые IBM активно инвестирует. Кришна подытожил, что ИИ изучает существующие знания, но не может исследовать новое, что ограничивает его возможности в контексте создания «общего искусственного интеллекта».