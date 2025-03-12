Сегодня Toyota представила новый электрический модель C-HR+, который возможно станет интересным вариантом для городских жителей.

C-HR+ построен на платформе e-TNGA 2.0, аналогичной той, что используется в bZ4X.

Однако его размеры отличаются: длина составляет 4520 мм, ширина — 1870 мм, а высота — 1595 мм, с колесной базой в 2750 мм. Это делает его более компактным по сравнению с bZ4X, который ориентирован на семейный сегмент.

Базовая версия C-HR+ для европейского рынка оснащена аккумулятором емкостью 57,7 кВт•ч и одномоторной переднеприводной системой, обеспечивающей мощность 165 л.с. и запас хода до 455 км. Разгон до 100 км/ч занимает 8,6 секунды. Для тех, кто ищет больше мощности, доступна версия с аккумулятором на 77 кВт•ч, мощностью 221 л.с. и запасом хода 600 км, что позволяет разогнаться до 100 км/ч за 7,4 секунды.

Топовая версия C-HR+ предлагает двухмоторную полноприводную систему с максимальной мощностью 338 л.с. и запасом хода 525 км. Разгон до 100 км/ч занимает 5,2 секунды.