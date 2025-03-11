На конференции в Гуанчжоу компания BYD Ocean Network объявила о запуске нового внедорожника и минивэна. С момента своего создания компания продала более 4,4 миллиона автомобилей.

11 марта на конференции по запуску интеллектуальной версии BYD Ocean Network в Гуанчжоу генеральный директор компании Чжан Чжо представил планы по выпуску нового внедорожника и независимого минивэна. Эти модели должны дополнить линейку бренда.

Чжан Чжо отметил, что с момента своего основания сеть BYD Ocean Network достигла совокупного объема продаж в 4,4 миллиона автомобилей. На предыдущей конференции компания представила 11 моделей с системой помощи при вождении под названием «Eye of God». Также был анонсирован электромобиль Seagull, который включает передовые функции интеллектуального вождения.

В ноябре прошлого года Чжан объявил о новой номенклатуре: все седаны будут называться Seal, а внедорожники — Sea Lion. В рамках этой стратегии также планируется выпустить новый минивэн под маркой IP. Первым в этом ряду стал минивэн BYD Dynasty "Xia", который вышел в январе и оснащен гибридной технологией пятого поколения. Цены на модель варьируются от 249 800 до 309 800 юаней (эквивалент 2,96 – 3,67 млн руб.).