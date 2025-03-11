Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Wargaming анонсирует ранний доступ Steel Hunters на 2 апреля 2025 года
Wargaming объявила о запуске раннего доступа к Steel Hunters, бесплатному шутеру с мехами, который выйдет 2 апреля 2025 года. Игроки смогут участвовать в тестировании и вносить свои предложения по улучшению игры.

Wargaming, известная своими успешными проектами, такими как World of Tanks, готовится представить новый шутер Steel Hunters. Игра сочетает в себе элементы Battle Royale и механики Extraction, обещая уникальный опыт для геймеров. Ранний доступ позволит игрокам активно участвовать в разработке и тестировании, что должно помочь команде улучшить финальный продукт.

Steel Hunters предлагает игрокам управлять механическими гигантами, называемыми Охотниками. Каждый персонаж обладает уникальными способностями и стилем игры, что открывает возможности для создания различных стратегий. Например, персонажи, такие как Razorside и Heartbreaker, имеют свои особенности, которые могут изменить ход сражения.

Игроки будут сталкиваться с непрерывными битвами, выполняя разнообразные задачи на различных картах, таких как Crimson Ridge и Maryland Heights. Цель состоит не только в победе над противниками, но и в достижении точки эвакуации, что добавляет элемент стратегии и напряжения. В игре могут участвовать команды, состоящие из двух человек.


Чтобы поддерживать интерес к игре, разработчики планируют регулярно публиковать обновления и информацию о ходе разработки. Это позволит сообществу оставаться в курсе событий и вносить предложения. В честь анонса даты выхода появился новый трейлер на YouTube, который демонстрирует ключевые моменты игрового процесса.

Желающие поиграть в Steel Hunters смогут сделать это 2 апреля 2025 года на ПК через Steam.

#шутер #wargaming #ранний доступ #steel hunters #мехи
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Петербурге заморожено строительство импортозамещающего производства деталей для турбин
8
Марсоход Curiosity нашёл на Красной планете химический элемент, необходимый для формирования жизни
+
В XDA озвучили 5 причин низкой популярности видеокарт AMD среди геймеров
24
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарту, и чем порадуют геймеров в апреле NVIDIA и AMD
7
Специалистам из Hardware Busters прислали AMD FX-4100 вместе Ryzen 7 9800X3D
3
AMD Ryzen X получит 24 ядра Zen 6 и 160 МБ кэша L3
6
В Китае начали тестирование отечественного EUV-оборудования на основе разрядной плазмы
2
В Зеленограде построят новую дорогу с тоннелем
+
На рынке Индии появился мотоцикл 2025 TVS Ronin по цене 135 000 рупий (138 000 рублей)
4
Пользователь купил на Amazon поддельный процессор AMD Ryzen 7 9800X3D
3
OnePlus 13T может стать самой доступной компактной моделью с батареей 6000 мАч и Snapdragon 8 Elite
+
Производители смартфонов выпустят в первой половине года три компактных устройства с диагональю 6,3″
+
NVIDIA готовит самую мощную RTX 6000 - 24 064 ядра CUDA и 96 ГБ памяти GDDR7
1
iQOO анонсирует флагманы 15 и Neo 11 с экранами 2K и рекордными батареями 7000 мАч
+
Китайские стартапы начали скупать на чёрном рынке все возможные видеокарты RTX 5090
2
Nvidia выпускает новое исправление драйверов, созданное на базе Game Ready 572.70
+
Hisense представила Mini-LED телевизоры с частотой обновления 330 Гц
+
Не все представители японской промышленности убеждены, что будущее за передовой литографией
+
Братья Руссо прокомментировали утечку концепт-артов фильма «Мстители: Судный день»
1
Смартфоны Galaxy и остальные могут начать выходить без предустановленного браузера Chrome
1

Популярные статьи

Собираем топовый игровой ПК за 1 274 000 рублей для всех ААА-игр на максимальных настройках графики
62
Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
24
Куда пропали видеокарты NVIDIA, и почему геймерам остаётся надеяться только на Лизу Су и AMD
237
Итоги гоночного уик-энда 8-9 марта
+
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
216
Старые Мамонты рекомендует покупать видеокарты Radeon RX 9070XT в 2025 году
18
BlackRock отказался от политики DEI - победа геймеров над одной из повесток
2
В КНДР показали строящуюся атомную подлодку с возможностью запуска стратегических крылатых ракет
2
Выбор и небольшой обзор ноутбука MONSTER Tulpar T7 v20.3
11
Последнее исследование выявило сходство мегалодона с лимонной, а не с белой акулой
1

Сейчас обсуждают

Артём Некрасов
21:32
Это рофл какой-то?Я не просто не переустанавливал винду при замене процессора, я сменил платформу с ам3+ на ам5 и уже два месяца на ней сижу и пользуюсь.
AMD выпустила апдейт, позволяющий не переустанавливать Windows при замене процессора
Evgeny Chezarin
21:29
Где твоя 4070 шизоид обосанный? Похоже у тебя уже мозг bsodит, тут нужен правильный подход, лечение невозможно, только вскрытие всего черепа.
Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
Dimkovski
21:16
5090 не тянет 4К с фул RT и путями без костылей. И на кой это тогда нужно? Вся остальная комплектуха не имеет значение.
Собираем топовый игровой ПК за 1 274 000 рублей для всех ААА-игр на максимальных настройках графики
Dimkovski
21:14
Имчичмент руководству Оверов когда будет? Зачем эта реклама под видом недостатьи?
Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
Сергей Гришин
21:09
...В отношении Android-устройств, это станет первым случаем внедрения eSIM... Я что-то не знаю? Xiaomi 13T- Формат SIM-карт-Nano-SIM, eSIM...
Будущие флагманские смартфоны китайских брендов могут получить поддержку eSIM
Зю
21:07
Встроенная ZVO
Представлен ноутбук со встроенной СВО, поддержкой Ryzen 9 9950X3D и настольной RTX 5090
Эдуард Кузнецов
21:07
Под веществами писалось, чтоли? Какойто поток бессвязного бреда. Ну а как иначе объяснить, например это? "В первых числах марта 2025 года рынок увидел карты RTX 5070 и RX 9070 со "стартовой" стоимос...
Старые Мамонты рекомендует покупать видеокарты Radeon RX 9070XT в 2025 году
Максим Романов
20:55
Всё лишь бы не использовали софтмод и прошивки
Sony выпустила обновление для PS3 в 2025 году
Артём Некрасов
20:54
Ты сам хоть понял, что ты несешь?))
Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
Максим Сидоров
20:45
13/14 поколение это исключение, которое лишь подтверждает правило.
Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем