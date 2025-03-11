Wargaming объявила о запуске раннего доступа к Steel Hunters, бесплатному шутеру с мехами, который выйдет 2 апреля 2025 года. Игроки смогут участвовать в тестировании и вносить свои предложения по улучшению игры.

Wargaming, известная своими успешными проектами, такими как World of Tanks, готовится представить новый шутер Steel Hunters. Игра сочетает в себе элементы Battle Royale и механики Extraction, обещая уникальный опыт для геймеров. Ранний доступ позволит игрокам активно участвовать в разработке и тестировании, что должно помочь команде улучшить финальный продукт.

Steel Hunters предлагает игрокам управлять механическими гигантами, называемыми Охотниками. Каждый персонаж обладает уникальными способностями и стилем игры, что открывает возможности для создания различных стратегий. Например, персонажи, такие как Razorside и Heartbreaker, имеют свои особенности, которые могут изменить ход сражения.

Игроки будут сталкиваться с непрерывными битвами, выполняя разнообразные задачи на различных картах, таких как Crimson Ridge и Maryland Heights. Цель состоит не только в победе над противниками, но и в достижении точки эвакуации, что добавляет элемент стратегии и напряжения. В игре могут участвовать команды, состоящие из двух человек.





Чтобы поддерживать интерес к игре, разработчики планируют регулярно публиковать обновления и информацию о ходе разработки. Это позволит сообществу оставаться в курсе событий и вносить предложения. В честь анонса даты выхода появился новый трейлер на YouTube, который демонстрирует ключевые моменты игрового процесса.

Желающие поиграть в Steel Hunters смогут сделать это 2 апреля 2025 года на ПК через Steam.