Продюсер Рёдзо Цудзимото отметил, что игра привлекла внимание благодаря своим персонажам и озвучке.

Monster Hunter Wilds, новая игра от Capcom, быстро завоевала популярность. За первые выходные она разошлась тиражом более 8 миллионов копий, что делает ее самой успешной игрой в истории компании. Продюсер Рёдзо Цудзимото считает, что такой успех связан с акцентом на сюжет и интересными персонажами.

В Monster Hunter Wilds разработчики сделали акцент на сюжете, что отличает ее от предыдущих игр серии. В игре представлены полноценные арки персонажей и неожиданные повороты, которые вовлекают игроков в историю. Главный герой, Охотник, отправляется в опасное приключение, чтобы помочь ребенку по имени Ната найти свой дом в загадочных Запретных землях. Это путешествие не только открывает новые локации, но и знакомит с множеством новых монстров, таких как Рей Дау и Ут Дуна, наряду с возвращающимися героями, такими как Нерсцилла и Раталос.

Рёдзо Цудзимото также отметил важность кросс-игры, которая позволяет игрокам на разных платформах, например, на ПК и консолях, играть вместе. Это решение привело к тому, что игра привлекла больше пользователей, что, в свою очередь, увеличило ее популярность. Например, версия для ПК достигла почти 1,4 миллиона одновременных игроков, что ставит ее на пятое место среди игр с наибольшим числом активных пользователей.

Локализованные продажи Monster Hunter Wilds также впечатляют. Игра возглавила чарты Famitsu, продав более 601 000 физических копий в Японии, где предпочтение отдается версиям для PS5 и ПК. Capcom продолжает развивать сюжетную линию, начатую в Monster Hunter World. В этой игре игроки исследовали новый континент, пытаясь разгадать тайну явления под названием Elder Crossing. Дополнение Iceborne углубило эту тему, добавив больше личных ставок для персонажей. Первое бесплатное обновление Title Update, ожидаемое в апреле, добавит нового монстра Мизуцунэ и обновит многопользовательский Gathering Hub. Это позволит геймерам общаться и планировать охоты, что укрепит сообщество и сделает игру еще более увлекательной.