США начинают испытания технологий термоядерного бланкета в рамках гранта Министерства энергетики на сумму 107 миллионов долларов. Эти исследования направлены на разработку эффективного топливного цикла для термоядерных реакторов.

В Соединенных Штатах стартовали испытания технологий термоядерного бланкета, что является частью программы в разработке термоядерного реактора. Эти исследования ведутся в рамках гранта Министерства энергетики США на сумму 107 миллионов долларов, выделенного шести исследовательским центрам. Одним из ключевых участников является Институт национальных лабораторий (INL), который сосредоточен на создании эффективного топливного цикла для американских термоядерных установок.

Термоядерный бланкет представляет собой критически важный компонент термоядерного реактора. Он выполняет несколько функций: улавливает энергию, образующуюся в ходе термоядерного синтеза, создает новое топливо для реактора и защищает магниты, которые поддерживают необходимую для реакции температуру. Синтез происходит, когда два атома водорода, дейтерий и тритий, объединяются, высвобождая огромное количество энергии. Эта реакция, по сути, имитирует процессы, происходящие внутри Солнца.

INL ведет работу по ускоренной разработке термоядерного бланкета в сотрудничестве с пятью национальными лабораториями и несколькими университетами. В этом проекте участвуют и частные компании, такие как General Atomics и Tokamak Energy, которые предоставляют инженерные решения и компьютерные модели. Представитель Tokamak отметил, что термооболочки играют ключевую роль в обеспечении термоядерной энергии для сети.

Испытания термоядерных бланкетов будут проводиться в существующих реакторах деления, что поможет ускорить процесс тестирования и даст возможность исследовать материалы в реальных условиях.