В Китае начаты предпродажи электрокроссовера Leapmotor B10. Этот автомобиль выделяется на фоне конкурентов благодаря встроенному датчику LiDAR и привлекательной стартовой цене.

Китайский производитель Leapmotor запустил предпродажи своего нового электрокроссовера B10, и результаты оказались впечатляющими. Всего за один час после открытия заказов компания получила более 15 000 заявок. Интерес к модели объясняется ее характеристиками и стартовой ценой в 109 800 юаней (1 326 384 руб. по курсу на 11.03.2025).

Leapmotor B10 стал шестой моделью бренда, поддерживаемого Stellantis. Он подал заявку на получение лицензии на продажу в декабре 2024 года и начал предпродажи в марте 2025 года. Компактный кроссовер имеет размеры 4515 мм в длину, 1885 мм в ширину и 1655 мм в высоту, а колесная база составляет 2735 мм. Дизайн автомобиля включает тонкие ходовые огни, соединенные светодиодной полосой, и плоские дверные ручки, что придает ему современный вид.

Внутри Leapmotor B10 предлагает 14,6-дюймовый экран и 8,8-дюймовую панель приборов, что обеспечивает удобство в управлении. Центральный туннель оборудован двумя беспроводными зарядными площадками, а также специальными точками крепления для установки дополнительных аксессуаров. Базовая версия автомобиля оснащена электродвигателем мощностью 132 кВт (177 л.с.), в то время как более мощная версия развивает 160 кВт (214 л.с.) и разгоняется до 100 км/ч за 6,8 секунды.

Одной из ключевых особенностей Leapmotor B10 является наличие датчика LiDAR, который доступен только в более дорогих комплектациях. Около 73% клиентов выбрали вариант с этим датчиком, что подчеркивает заинтересованность в нем будущих владельцев авто. LiDAR улучшает функции системы помощи водителю, поддерживая 26 различных функций, включая интеллектуальную парковку и обход препятствий. Аккумуляторная система включает два варианта: на 56,2 кВт•ч с запасом хода 510 км и на 67,1 кВт•ч с запасом хода 600 км.

Цены на Leapmotor B10 варьируются от 109 800 до 139 800 юаней, что делает его конкурентоспособным в своем сегменте. Например, BYD Atto 3 стоит от 115 800 до 145 800 юаней.