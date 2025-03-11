В феврале 2025 года россияне впервые за полгода начали чистые покупки иностранной валюты. Это произошло на фоне укрепления рубля и повышенной волатильности на валютном рынке.

В начале 2025 года наблюдается интересная динамика на валютном рынке России. После длительного периода, когда население выступало в роли нетто-продавцов иностранной валюты, в феврале произошел неожиданный поворот. Граждане начали активно приобретать валюту, что связано с укреплением рубля и изменениями в экономической ситуации.

Согласно данным Центрального банка, в феврале чистые покупки валюты физическими лицами составили 6,5 миллиарда рублей. Для сравнения, в январе население продало валюты на 32,9 миллиарда рублей. Этот переход к покупкам произошел на фоне резкого укрепления рубля. В первой декаде февраля россияне активно избавлялись от иностранной валюты, что подтверждается объемом чистых продаж в 12,5 миллиарда рублей. Однако уже во второй половине месяца наблюдалась обратная тенденция: граждане приобрели валюту на 19 миллиардов рублей.

Укрепление рубля в начале февраля привело к тому, что доллар стоил 99,9 рубля. Однако после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 12 февраля рубль стал укрепляться, и к концу месяца курс доллара снизился до 85,9 рубля. За февраль рубль укрепился к доллару на 10,5%, к юаню — на 10,6%. Однако с начала марта ситуация изменилась, и рубль вновь начал ослабевать.

Повышенная волатильность на валютном рынке также привлекла внимание. В феврале колебания курсов основных иностранных валют достигли максимума с 2022 года, составив 16,3% по доллару и 14,2% по юаню. Этот уровень волатильности указывает на нестабильность и неопределенность на финансовых рынках.

Интересно, что последний раз россияне покупали валюту в августе 2024 года, когда объем чистых продаж составил 98,4 миллиарда рублей. В то время население в целом оставалось нетто-покупателем валюты, а в мае 2024 года месячные покупки достигали 178,2 миллиарда рублей. В то же время бизнес в феврале 2025 года продолжал наращивать продажи валюты, что также отражает изменения в экономической среде. Чистые продажи крупнейших экспортеров составили 12,4 миллиарда долларов, увеличившись на 25% по сравнению с предыдущим месяцем.