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Развитие китайских технологий в космосе вызывает опасения у представителей Космических сил США
Китайская программа дозаправки спутников на орбите ставит под сомнение американское доминирование в космосе.

В последние годы Китай значительно увеличил свои возможности в области космических технологий. Это вызывает настороженность у американских военных, которые опасаются, что растущий разрыв между Пекином и Вашингтоном может привести к изменению баланса сил в космосе, который последние десятилетия устраивал США.

В январе 2023 года Китай запустил спутник Shijian-25, на котором протестировали технологию дозаправки на орбите. Это достижение позволяет продлить срок службы спутников, что может оказать значительное влияние на космические операции. Рон Лерч, высокопоставленный представитель Космических сил США, отметил, что это событие имеет историческое значение, так как Китай впервые публично продемонстрировал свои возможности в этой области.

Известно, что США также исследуют подобные технологии. В 2019 году Northrop Grumman запустила проект, который позволил продлить эксплуатацию спутников. NASA также имела аналогичный проект, но его закрыли из-за различных проблем. Данный пример позволяет понять, что в то время как Китай делает шаги вперед, США сталкиваются с трудностями в реализации своих планов.

Кроме дозаправки, Китай разрабатывает технологии невидимости. Лерч выразил беспокойство по этому поводу. Исследования, проводимые китайскими учеными, касаются возможностей создания «суперстелса», что затруднит обнаружение их спутников и повысит уровень конкуренции.

Китайская космическая программа значительно расширилась, и в 2023 году космические силы Поднебесной были переданы под контроль Центральной военной комиссии. По мнению американских СМИ, это решение подчеркивает важность космоса для китайской стратегии, направленной на достижение лидерства к 2050 году.

#сша #технологии #китай #космос #дозаправка
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