Xpeng Motors анонсировала планы по запуску массового производства летающих автомобилей и человекоподобных роботов.

Китайская компания Xpeng Motors ставит перед собой амбициозные цели в области технологий. В ближайшие годы она намерена начать массовое производство летающих автомобилей и человекоподобных роботов.

Хэ Сяопэн, руководитель Xpeng, сообщил, что компания может стать первой, которая начнет массовое производство летающих автомобилей. На прошедшем AI Day 2024 был представлен гуманоидный робот Iron, который уже активно используется на заводах в Гуанчжоу. Этот робот весит 70 кг и имеет рост 173 см.

Iron обладает высокой подвижностью благодаря более чем 60 суставам и 200 степеням свободы. Он работает на чипе Turing AI, который способен обрабатывать сложные алгоритмы и адаптироваться к различным условиям. В будущем Xpeng планирует использовать Iron в качестве личного помощника.

К 2026 году Xpeng ожидает запустить гуманоидных роботов с начальными возможностями третьего уровня. Данная модификация роботов сможет выполнять множество задач самостоятельно, однако для более сложных операций потребуется вмешательство человека.

На выставке CES 2025 Xpeng также представила автомобиль AEROHT. Этот транспорт имеет уникальную модульную конструкцию, позволяющую отсоединять летающий модуль от наземного. Система управления летающего модуля обеспечивает безопасность полета, включая автоматическое планирование маршрута и мониторинг воздушного пространства. Конструкция с шестироторной системой и избыточным зарядом аккумулятора обеспечивает по заверению производителя стабильный полет.

С такими нововведениями Xpeng стремится занять лидирующие позиции в области новых технологий и изменить представление о мобильности.