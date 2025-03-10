Споры вокруг Илоны Маска и его компании Tesla заставляют некоторых владельцев маскировать свои автомобили. Они даже меняют эмблемы на логотипы других марок, чтобы избежать конфликтов.

С момента, как Илон Маск начал активно участвовать в политике, его компания Tesla оказалась в центре обсуждений и конфликтов. Владельцы автомобилей сталкиваются с враждебностью, и некоторые из них ищут способы избежать негативных реакций.

Как сообщает New York Times, водители Tesla в США начали маскировать свои автомобили, чтобы избежать оскорблений. Певица Шерил Кроу, к примеру, решила продать свой электромобиль и направить средства на поддержку NPR. Она опубликовала видео, где ее Tesla эвакуируют, подчеркивая, что больше не хочет быть связанной с этой маркой.

Кинорежиссер Пол Анвин, живущий в Лондоне, тоже не выдержал и заплатил штраф за досрочное расторжение лизинга, чтобы избавиться от своей Tesla Model Y. Он потерял 500 фунтов, но считает, что это того стоило.

Некоторые владельцы принимают более креативные меры: они меняют эмблемы своих автомобилей на логотипы других марок, таких как Honda или Audi. Дженнифер Требб, семейный терапевт, рассказала, что купила наклейку с надписью: «Я купила это до того, как Илон сошел с ума». В Instagram* можно найти множество примеров таких «ребрендингов», которые помогают владельцам скрыть свою принадлежность к Tesla.

* Instagram признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России