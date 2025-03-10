Xiaomi готовит к выпуску Civi 5 Pro, который станет компактным флагманом с уникальными характеристиками.

Xiaomi готовит к запуску новый смартфон под брендом Civi, который, по слухам, станет компактным и мощным флагманом. Утечки информации от информатора Digital Chat Station дают представление о характеристиках устройства.

Ожидается, что Civi 5 Pro будет иметь толщину всего 7 мм и батарею емкостью 6000 мАч. Это довольно впечатляющий показатель для такого тонкого устройства. Смартфон, вероятно, будет работать на чипсете Snapdragon 8s Elite, который обеспечит высокую производительность. Информатор также указывает на наличие 50-мегапиксельного перископического телеобъектива с 3-кратным оптическим зумом, что улучшает возможности камеры.

Для сравнения, другие компактные флагманы, такие как Xiaomi 15 и Vivo X200 Pro Mini, имеют меньшие аккумуляторы и большую толщину. Например, Xiaomi 15 оснащен батареей на 5410 мАч при толщине 8,08 мм. Внешний вид Civi 5 Pro включает стеклянный корпус и изогнутый экран с двумя селфи-камерами и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Ожидаемая цена устройства составляет около 3000 юаней (~₽36 720), и есть слухи о его переименовании в Xiaomi 15 Civi для индийского рынка.