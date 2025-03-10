На выставке Lenovo TechWorld India 2025 компания объявила о планах по полному локальному производству ПК в Индии. Кроме того, Lenovo совместно с Krutrim создаст крупнейший суперкомпьютер в этой стране.

Lenovo сделала важное заявление на выставке TechWorld в Индии, касающееся своих производственных планов. Компания намерена полностью наладить производство всех ПК в этой стране в течение трех лет.

В настоящее время Lenovo выпускает около 12 миллионов ПК в Индии и планирует увеличить этот объем до 17 миллионов, чтобы удовлетворить растущий спрос как на внутреннем, так и на международном рынках. Генеральный директор Lenovo India Шайлендра Катьял отметил, что уже сейчас все смартфоны компании на индийском рынке производятся локально. Доля местного производства ПК должна вырасти с 30% до 50% в следующем году.

В дополнение к этому, Lenovo объединит усилия с Krutrim, дочерней компанией OLA Group, для создания крупнейшего суперкомпьютера в Индии. Этот суперкомпьютер будет использоваться для разработки Krutrim 3 — языковой модели с 700 миллиардами параметров.

Интересно, что подразделение Lenovo India уже достигло выручки более 2 миллиардов долларов в 2025 финансовом году, благодаря росту продаж мобильных телефонов и серверов.