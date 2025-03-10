Nvidia планирует представить ИИ-чип GB300 с фирменной технологией охлаждения на конференции GTC.

На предстоящей конференции GTC Nvidia планирует анонсировать чип GB300, который вызвал много обсуждений. Инновации в области охлаждения становятся особенно актуальными в свете растущих требований к производительности.

Ожидается, что на GTC, проходящей с 17 по 21 марта, Nvidia представит чип GB300, который потребует новых решений для охлаждения. Традиционные системы не справляются с увеличившимся энергопотреблением, поэтому компания внедряет водяное охлаждение. Это не только позволит улучшить эффективность, но и стимулирует спрос на новые компоненты, такие как быстроразъемные соединения.

Хуан Цзумо из Fushida сообщил о большом количестве заказов на их продукцию, что подтверждает растущий интерес к водяным системам. Кроме того, увеличившаяся потребность в электроэнергии для GB300 требует от Delta Electronics поставок более мощных блоков питания, которые могут достигать 10 кВт. Эти изменения подчеркивают необходимость адаптации технологий охлаждения к современным требованиям вычислительных систем.