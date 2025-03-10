МВД предупреждает о возможных рисках при получении средств от незнакомцев. Ведомство предлагает ряд шагов для защиты от мошенничества.

МВД России призывает граждан быть внимательными и следовать определенным правилам, чтобы избежать неприятностей в том случае, если на банковскую карту неожиданно пришли какие-нибудь деньги.

В случае поступления денег от незнакомого отправителя, МВД советует в первую очередь проверить, действительно ли средства зачислены. Это можно сделать через мобильное приложение или интернет-банк. Уведомления о переводах могут быть поддельными, поэтому важно не спешить с выводами. Следующий шаг — уведомить свой банк о неожиданном поступлении. Банк проведет проверку и поможет разобраться в ситуации.

Не стоит тратить эти деньги, пока не будет ясности, так как это может привести к юридическим последствиям, включая необходимость возврата средств. Если отправитель свяжется с просьбой вернуть деньги, это может быть мошеннической схемой. МВД также рекомендует сохранять всю переписку, так как она может пригодиться в дальнейшем. Следуя этим простым шагам, можно избежать мошенничества и защитить свои финансы.