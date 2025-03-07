Honda запустила свой новый электрический кроссовер S7 в Китае. Однако, учитывая активную конкуренцию, будущее модели остается неопределенным.

В Китае стартовали продажи электрического кроссовера Honda S7, который должен составить конкуренцию другим моделям, включая Tesla Model Y и Toyota bZ3X.

Honda S7, представленный Dongfeng Honda, доступен в двух версиях с ценами от 259 900 до 309 900 юаней (₽ 3,19 млн – ₽ 3,8 млн). Габариты автомобиля внушительные: длина — 4750 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1625 мм, а колесная база составляет 2930 мм. Кстати, кроссовер Toyota bZ3X который также был запущен вчера, имеет меньшие размеры и стартовую цену в 109 800 юаней (₽ 1,35 млн).

Эта модель станет первой в новом бренде Honda Ye, который планируют запустить в апреле 2024 года. Однако название нового бренда уже получило негативные отзывы. Базовая версия S7 предлагает заднеприводный электродвигатель мощностью 200 кВт, тогда как более дорогая версия имеет два двигателя и полный привод.

Автомобиль комплектуется литий-ионным аккумулятором CATL емкостью 89,8 кВт•ч, обеспечивающим запас хода до 650 км. Важной особенностью является система Honda Sensing 360+, которая предлагает функции автоматического управления на трассе.

Тем не менее, Honda S7 не произвела ожидаемого фурора. Конкуренция на рынке электрических внедорожников становится все более жесткой, и потенциальные покупатели могут предпочесть более доступные модели, такие как bZ3X, которая за первый час продаж собрала более 10 000 заказов, о чем подробнее можно узнать здесь. Honda еще не объявила о количестве предварительных заказов на S7.