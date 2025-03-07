Специалисты из KAUST в Саудовской Аравии нашли способ использовать нейлон в литий-металлических аккумуляторах.

В последние годы наука о материалах привлекает внимание благодаря своим инновационным разработкам. Одним из таких прорывных направлений стало использование нейлона в литий-металлических аккумуляторах. Ученые из KAUST продемонстрировали, как этот привычный полимер может значительно улучшить характеристики батарей.

Литий-металлические аккумуляторы обладают высокой плотностью энергии. Однако они сталкиваются с проблемами, связанными с безопасностью и долговечностью, в частности из-за нежелательных побочных реакций. Исследовательская группа KAUST, возглавляемая доктором Чжимином Чжао, нашла способ улучшить эти батареи, добавив в их состав нейлон.

Нейлон, материал, который обычно ассоциируется с одеждой, оказался эффективным для стабилизации интерфейсов аккумуляторов. В отличие от традиционных методов, которые полагались на агрессивные растворители, нейлон растворяется в более мягких условиях. Ученые провели эксперименты, изучая химические взаимодействия нейлона и лития, и обнаружили, что это сочетание снижает количество паразитных реакций, улучшая общую производительность.

Разработка нового типа аккумуляторов также имеет экономическое значение. Использование нейлона, доступного и недорогого материала, снижает затраты на производство.

Перспективы применения нейлоновых добавок в литий-металлических аккумуляторах многообещающие. Это открытие может привести к созданию более безопасных и долговечных решений для хранения энергии. От бытовой электроники до транспортных систем, новые технологии могут изменить подход к аккумуляторным системам и сделать их более доступными для потребителей.