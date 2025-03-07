Ученые из Китая создали оптический чип, который достигает рекордной тактовой частоты 100 ГГц.

В последние годы ученые активно ищут способы улучшения вычислительных технологий. Одним из наиболее перспективных направлений стало использование света для обработки информации. Группа ученых из Пекинского университета представила новый оптический чип, который работает на рекордной скорости 100 ГГц.

Традиционные процессоры, работающие на электричестве, достигли предела в производительности с тактовыми частотами около 6 ГГц. Они используют электронные генераторы для синхронизации своих функций, что приводит к высоким затратам энергии и избыточному теплу. В отличие от них, новый оптический чип использует фотоны, которые движутся со скоростью света.

Концептуальная иллюстрация микрокомб-синхронизированной оптоэлектронной системы

Исследователи создали уникальную структуру на чипе, напоминающую ипподром, где световые импульсы проходят определенное расстояние. Каждый круг, который проходит свет, служит тактовым сигналом. Это позволяет чипу работать на частоте, недоступной для традиционных процессоров. В результате, новый чип может синхронизировать различные функции без необходимости в сложных конфигурациях.

Кроме того, ученые разработали «внутрикристальный микрокомб», который способен генерировать как одночастотные, так и широкополосные сигналы. Это упрощает интеграцию с существующими системами и снижает затраты на производство. На одной 8-дюймовой пластине можно создать тысячи таких чипов, что крайне важно для массового производства.

Одним из наиболее значительных преимуществ нового чипа является его потенциал для использования в мобильных сетях 5G и 6G. Он может обеспечить более высокую скорость передачи данных без необходимости обновления аппаратного обеспечения мобильных устройств.

Кроме того, применение оптических чипов в базовых станциях может снизить стоимость оборудования и уменьшить потребление энергии.